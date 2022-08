Ruba i gioielli a un’anziana, poi li consegna al Compro Oro. E si intasca 10.000 euro

Aveva architettato tutto e aveva ben in mente come agire. Prima, nel suo piano, doveva rubare i gioielli all’anziana, che probabilmente si fidava di lei e le aveva aperto le porte di casa, poi li doveva portare al Compro Oro ‘spacciandoli’ per suoi e intascandosi così una cifra niente male. Un piano che, però, è stato smantellato perché il 10 agosto scorso, di mattina, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, dopo un’indagine meticolosa, hanno individuato la ‘truffatrice’ e l’hanno denunciata a piede libero. Si tratta di una 57enne del posto, che ora dovrà rispondere dei reati di furto in abitazione e ricettazione.

La denuncia dell’anziana

Tutto è partito alcune settimane prima, quando un’anziana di Ladispoli si è presentata davanti ai Carabinieri e ha denunciato che dalla sua abitazione erano improvvisamente e misteriosamente svaniti monili in oro, i gioielli di una vita, del valore stimato di oltre 10.000 euro. Ed è da lì che i militari hanno iniziato le indagini e hanno cominciato a verificare, passandoli tutti al setaccio, gli esercizi di “Compro Oro” da Ladispoli fino alla Capitale.

La scoperta al Compro Oro

La ricerca, durata alcuni giorni, ha permesso di rintracciare i gioielli presso un esercizio commerciale della zona, risultato estraneo ai fatti. Il titolare, infatti, dopo la consegna dei preziosi, di proprietà dell’anziana raggirata e truffata, ha versato sul conto della 57enne ben 10.000 euro. Ma lui non poteva sapere di avere a che fare con una ‘ladra’.

La denuncia

La donna, quella che aveva rubato in casa dell’anziana, è stata individuata e segnalata all’Autorità Giudiziaria, che ha immediatamente emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro del denaro accreditato sul suo conto corrente. Tutta la refurtiva, invece, è stata recuperata e restituita alla vittima, che in passato aveva fatto entrare in casa quella donna. Della quale, probabilmente, si fidava.