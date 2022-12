Roma, terminati i lavori in Piazza Ungheria: pronte a ripartire le linee 2, 3 e 19

Roma. Terminati i lavori alle reti dei servizi in piazza Ungheria che avevano bloccato la rete tramviaria della zona. Ripartiranno dunque da domani, giovedì 22 dicembre, dopo tre mesi di fermo i tram della linee 2, 3 e 19. A comunicarlo è Atac e la notizia arriva in concomitanza con il piano della mobilità disposto da Roma Capitale per incentivare i cittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici anche durante le feste.

Ripartono le linee tramviarie 2, 3 e 19

Il servizio era stato sospeso lo scorso tre ottobre e domani è pronto a ripartire. In particolare, il servizio delle linee 2 — tra Piazzale Mancini e Flaminio — e 3, tra la stazione di Trastevere e Valle Giulia, era stato sostituito con bus navetta. La linea 19 invece era stata sostituita da autobus tra Porta Maggiore e piazza Risorgimento mentre i tram erano rimasti in servizio dalla fermate Gerani fino a quella di Porta Maggiore. Resta invece fermo, per lavori sui binari, il tram 8 che è sostituito da un servizio di bus.

La viabilità nelle feste

Delle notizie positive per i pendolari che arrivano proprio mentre sta per partire anche il piano della mobilità disposto da Roma Capitale. Quest’ultimo punta incrementare l’uso dei mezzi pubblici durante le festività natalizie, anche nella giornate di Natale e della Vigilia. A questo scopo, è bene ricordare che anche il prossimo 24 dicembre turisti e cittadini potranno tornare ad utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici per tutta la giornata e in tutta la città. Invece, nel giorno di Natale le Ztl non saranno attive e bus tram e e metropolitane effettueranno servizio dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21.