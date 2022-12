Natale 2022 a Roma: quali sono gli orari di metro, bus e treni, come spostarsi in città il 24, 25 e 26 dicembre

Roma. Le feste stanno arrivando e con esse anche le modifiche alla viabilità. Sta, infatti, per entrare nel vivo il piano della mobilità disposto da Roma Capitale per incentivare l’uso del trasporto pubblico anche durante le festività natalizie, comprese le giornate del 24 e 25 dicembre. Vediamo quali saranno le modifiche.

Roma, metro, bus e tram gratis domenica 18 dicembre 2022: linee interessate e tutte le info

Trasporti gratis il 24 dicembre

Sabato 24 dicembre si potrà tornare ad utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici. Cittadini e turisti potranno utilizzare i mezzi di trasporto senza pagare il biglietto. L’iniziativa è valida tutto il giorno e in tutta la città. In particolare, come si può leggere sul sito di Roma mobilità, “l’ingresso gratis anche sulle ferrovie MetroMare (ex Roma-Lido) e Roma-Nord (tratta urbana). Inoltre, tra le 10,30 e le 20,30 previste più corse sulle linee bus 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990 dirette verso il Centro e le zone commerciali’. Potenziate inoltre le corse anche sulla Metro A. È poi bene sapere che nella Vigilia di Natale per bus, tram e metropolitane ultima corsa dai capolinea alle ore 21. Dalle 23,30 in strada i bus notturni. Invece, sulla ferrovia Termini-Centocelle da Termini ultima corsa alle 21,30 da Centocelle alle 21,03.

Domenica 25 dicembre

Veniamo adesso al giorno di Natale. Il 25 dicembre bus, tram e metropolitane saranno attivi dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. In strada anche le linee gratuite 100, Free 1 e Free 2. Nella notte tra il 25 e 26 dicembre regolarmente attive anche le linee di bus “N”. La ferrovia Termini-Centocelle farà corse, da Termini, dalle 8,30 alle 14; invece, da Centocelle dalle 8,03 alle 13,33. Nel pomeriggio, dalle 16,30, il servizio viene assicurato dalla linea bus 105. Inoltre, è bene ricordare che a Natale le Zone a traffico limitato non sono attive.

Roma, trasporti: salta una corsa su dieci, i dati

Isola pedonale in via dei Fori Imperiali e limitazioni a San Pietro

Ancora, la domenica via dei Fori Imperiali verrà istituita l’isola pedonale. Deviazione festiva, dunque, per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB. Invece, a San Pietro, alle 12, benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco ai fedeli al termine della messa di Natale. Cominceranno a partire dalle 7 le limitazioni alla viabilità nelle strade intorno al quartiere Borgo mentre dalla mezzanotte tra la vigilia e il giorno di Natale scatteranno i divieti di sosta. Infine, rallentamenti alla viabilità su Lungotevere in Sassia nella fase del deflusso.

Il 26 dicembre

Per il giorno di Santo Stefano è valido il tradizionale servizio diurno e notturno. I treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno prima ed ultima corsa da Termini alle ore 5.30 e alle ore 22.50. Ecco gli orari invece da Centocelle: alle ore 5.03 e 22.23.