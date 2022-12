Bonus trasporti 2023, si può richiedere fino a gennaio: come ottenere lo sconto, i requisiti

Il bonus trasporti in scadenza il 31 dicembre prossimo può essere utilizzato anche per il mese seguente. Tenendo conto che è anche possibile applicare uno sconto del 60% alla detrazione fiscale del 19% che è prevista sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto. Il bonus trasporti, infatti, ha ottenuto un altro finanziamento pari a 190 milioni di euro che permette una riduzione di 60 euro sul costo dell’abbonamento mensile e annuale per il trasporto pubblico locale sia regionale sia interregionale.

Come accedere all’agevolazione

Per poter accedere a questa agevolazione occorre però avere dei requisiti, il principale è che si abbia un reddito non superiore ai 35mila euro annui, ma è accessibile a chiunque, non sono previsti limiti di età. Ogni utente che rientri nei requisiti indicati può fare richiesta dell’abbonamento una volta al mese. Il bonus fornisce un codice che può essere sfruttato come sconto o nel mese della presentazione della domanda oppure nel mese successivo.

Volendo fare un esempio concreto, a Roma l’abbonamento costa 35 euro, significa che si può ottenere l’abbonamento gratis per il mese solare e ottenere un risparmio di 25 euro sul mese successivo. Una possibilità che si può ripetere poi il mese successivo. Per l’abbonamento annuale che costa 250 euro, invece, è possibile solo una volta lo sconto di 60 euro.

La possibilità di unire bonus e detrazione

Volendo unire la riduzione di 60 euro per il bonus trasporti alla detrazione fiscale del 19% per gli abbonamenti sui mezzi pubblici è possibile aver un’agevolazione più consistente. Ad esempio se l’abbonamento costa 300 euro con il bonus scende a 240 e potendo applicare la detrazione fiscale sarebbe ulteriormente ridotto a 195 euro.