Bonus trasporti anche a novembre: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Sono partite le domande per il bonus trasporti per il mese di novembre. Si tratta di un aiuto che può avere un valore massimo di 60 euro ed essere usato per acquistare un nuovo abbonamento per i mezzi pubblici locali e nazionali da utilizzare entro trenta giorni. Esistono, però, dei requisiti per accedere al contributo. Ad avere diritto al beneficio sono le persone che nel 2021 hanno ottenuto un reddito non superiore ai 35mila euro. Nel caso in cui venga riconosciuto il diritto al bonus esso avrà la forma di un voucher con codice identificativo univoco e deve essere utilizzato nel mese di emissione.

Il bonus può essere richiesto mensilmente per tutto l’anno

Importante sapere che non si tratta di un beneficio una tantum ma di un bonus che può essere richiesto mensilmente fino alla fine dell’anno o della disponibilità dei fondi deputati a questa finalità. La domanda va presentata direttamente al ministero del Lavoro su piattaforma web a bonustraposti.lavoro,gov.it. Con un accesso alla piattaforma prevista a inviare la richiesta si può formulare richiesta di un solo buono, per altre istanze occorre un nuovo accesso alla piattaforma.