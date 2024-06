Roma, terrore alle Poste. Rapinatori afferrano l’anziano in fila: “Collaborate o spariamo”, poi la fuga col maxi bottino

Rapina e momenti di paura stamattina presso gli uffici postali di Via Sant’Agatone Papa, a due passi dal Vaticano a Roma. Due uomini, col volto travisato da una mascherina, facendosi “scudo” con un’anziano in coda, si sono fatti aprire la cassaforte dai dipendenti. Ingente il bottino. Cosa è successo.

Ancora una rapina alle Poste a Roma. Una coppia di ladri, armati con tutta probabilità di pistole, ha fatto irruzione stamattina intorno alle 8.00 presso le Poste di Via Sant’Agatone Papa, nei pressi del Vaticano. Facendosi largo con un’anziano in fila, usandolo a mo’ di scudo, i banditi hanno raggiunto i dipendenti intimando loro di aprire la cassaforte.

Rapina alle poste di Via Sant’Agatone Papa a Roma

“O collaborate, o spariamo”, un messaggio chiaro e di certo non equivocabile rivolto a tutti i presenti. Secondo i primi elementi emersi in realtà i due banditi avrebbero soltanto mostrato le armi in loro possesso senza arrivare a puntarle contro chi era all’interno della Posta, tra dipendenti e clienti in coda. Il personale dell’Ufficio, ad ogni modo, temendo che la situazione precipitasse, ha acconsentito alle richieste dei malviventi aprendo la cassaforte.

Da quantificare ancora l’esatto ammontare del bottino anche se si parla di oltre 45.000 euro, cifra che corrisponde intanto alla somma in contanti che era custodita al suo interno. In più però, come appreso dalla nostra Redazione, sono stati portati via numerosi francobolli e altre monete di valore la cui stima al momento non è nota. Arraffato il bottino i rapinatori sono così usciti dai locali dileguandosi nel traffico di Roma.

Le indagini

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato che hanno immediatamente dato inizio alle indagini. Presente anche il personale della Scientifica che si sta occupando dei rilievi. Al vaglio le telecamere di sicurezza dalle quali si spera di ricavare qualche elemento utile ai fini dell’individuazione dei malviventi. Dai primi riscontri emersi, a questo proposito, sembrerebbe che uno dei rapinatori indossasse una divisa del supermercato Esselunga.

Nessun ferito

Nella circostanza, nonostante il comprensibile spavento, nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Ricordiamo che appena pochi giorni fa un’altra rapina analoga si era consumata nella zona di Vitinia a Roma sud. Anche in quella circostanza il bottino era stato ingente: almeno 300mila euro.