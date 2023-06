Roma, tigre appollaiata su un cassonetto… ma è un peluche: esplodono ironia e critiche sui social

I romani avranno tanti difetti, ma anche a fronte di una situazione dei rifiuti che li fa tribolare, riescono a trovare il motivo per riderci su. Proprio tra i cassonetti, in zona Montespaccato, ieri è stata vista una singolare presenza: una tigre, appollaiata su uno dei cassonetti… ma era un peluche. The Roman Post ha immortalato la scena e postato sui social l’immagine che è diventata immediatamente virale, soprattutto tra i residenti di zona, in grado di fare anche autoironia. ‘Io sarei morta penso’ è uno dei tanti commenti sotto al post. ‘L’hanno avuta anche le mie figlie, a grandezza naturale. Faceva un certo effetto’ scrive una mamma, confermando che trovandosi di fronte all’immenso peluche ci si mette un po’ a rendersi conto che non è reale.

La foto è diventata virale

Sono stati ben oltre i 1.500 i like posti sotto l’immagine e oltre un centinaio i commenti, per lo più di scherno e tra gli altri qualcuno che ha detto: ‘Deve essere sfuggita al proprietario del pitone albino’, riferendosi al serpente che qualche giorno fa se ne andava in giro per le strade di San Basilio. E un altro: ‘Si avvicinano le ferie… iniziano gli abbandoni’. Poi c’è chi nel condividere la foto la intitola ‘Bioparco Ama’.

Un’occasione che fa tornare i romani sulle lacune nella gestione dei rifiuti

Non solo gioco, però, perché qualcuno approfitta per tornare a parlare e documentare l’invasione di rifiuti nella città, documentando la situazione anche con foto di sacchetti, cartone, buste, lasciate abbandonate fuori dai cassonetti e a riguardo, sempre riferendosi ai rifiuti una romana scrive: ‘’n ce mancano mai, ormai fanno parte dell’arredo urbano’. Il disappunto resta tanto da parte dei cittadini per la gestione della raccolta, mentre proprio qualche giorno fa in un incontro straordinario tra Comune e Ama si sta valutando come affrontare la prossima festività, il 29 giugno, quando a lavorare saranno solo un netturbino su tre.