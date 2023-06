Roma, rifiuti e degrado anche sotto il Colosseo: turisti a passeggio tra gli escrementi umani (VIDEO)

Roma sprofonda sempre di più nel degrado: strade sporche e piene di spazzatura, un tanfo insopportabile e il personale AMA insufficiente o non pervenuto. Cosa succede alla città? I cittadini sono esausti e le proteste sono all’ordine del giorno. Ma se la periferia, con le sue strade ricolme di rifiuti e i cassonetti straboccanti, hanno seri problemi, di certo il centro non se la passa molto meglio. Lo dimostra il video girato nelle scorse ore da un cittadino in uno dei posti più iconici della Capitale, il Colosseo. A pochi metri dall’Anfiteatro Flavio, proprio dove milioni di turisti arrivano per vedere una delle 7 meraviglie del mondo, nonché Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, ecco cosa si trova: una discarica a cielo aperto.

Rifiuti e spazzatura anche sotto il Colosseo

La segnalazione fatta attraverso un video inviato dal cittadino alla pagina di denuncia Facebook ‘Dillo a noi Roma’, mostra la situazione in tutta la sua cruda realtà. Il problema dei rifiuti e del degrado non si trova soltanto nelle periferie di Roma, ma sta invadendo tutta la città. Anche la parte più bella, storica e ricca di turisti, arrivando fino in pieno centro sotto il Colosseo. La cattiva gestione della racconta rifiuti non è una novità, ma le strade diventano sempre più invivibili. I cittadini sono stanchi e sempre più spesso anche i vip si uniscono al coro di proteste, esprimendo anche la loro vergogna di essere romani.

Nel video di queste ore il giovane autore inquadra lo ‘spettacolo’ sotto il Colosseo: rifiuti in strada, sacchetti aperti, e anche feci umane. Ecco la ripresa, che non necessita di ulteriori commenti.

La rabbia dei cittadini di Roma

I cittadini sono stufi della situazione della Capitale che vessa sempre di più nel degrado totale. Ricordiamo che la Tari di Roma è una delle più alte d’Italia. Il Sindaco Gualtieri sostiene che la situazione sia migliorata, ma la comunità non è d’accordo. La città è sporca e infestata dalla spazzatura ormai da anni, lo era con la Raggi e lo è anche adesso. Tutti si chiedono dove vadano a finire i soldi per la riqualificazione urbana e tutti i programmi di pulizia della città. Idee, teorie, ma nulla di concreto. Così diventa normale per i turisti passeggiare sotto al Colosseo e imbattersi in uno spettacolo indecoroso. Diventa sempre più usuale vedere gabbiani che mangiano piccioni o topi sui tetti delle auto e le strade invase dal fetore.

Il degrado nel centro storico e le segnalazioni

Non è solo una città sommersa dai rifiuti, sembra proprio una città abbandonata a sé stessa, senza regole e norme. E così si trovano le tende da campeggio a Trastevere, in Piazza Mastai, altro posto cuore di Roma e del turismo, come segnalato da un cittadino sempre attraverso “Dillo a Noi Roma”. Segnali di un degrado sempre più evidente, ma non “visto” da chi invece dovrebbe controllare e porre un freno.

Ma il degrado della città non è legato solo ai rifiuti, ma alla noncuranza in generale. Su Twitter si evidenzia un altro problema tutto romano: “Doppio test drive disponibile a piazza del Popolo. Accorrete gente!!! Senza fretta, perché le tante forze dell’ordine presenti sulla piazza non vedono né l’accoppiata Ferrari/Lamborghini né i tanti altri veicoli in sosta vietata“. Questo è un altro grande problema della città: auto concesse a noleggio senza controlli, guidate da chiunque e lasciate in pieno centro. Ecco il post: