Pitone ‘a spasso’ per le strade di San Basilio: terrore e incredulità tra i residenti (VIDEO)

È stato visto andare in giro per le strade di San Basilio a Roma. Un serpente, approfittando della bella giornata di sole, è andato a farsi una passeggiata, creando il panico, ma anche grande curiosità, soprattutto tra i più piccoli. Si trattava di un pitone albino immortalato in un video pubblicato su Welcome to favelas. L’insolita presenza ha creato molto clamore tra i residenti che, nella maggior parte dei casi, si sono fatti prendere dal panico. Tante le ipotesi che sono nate sul rettile, c’è chi ha pensato che fosse stato comprato e abbandonato, chi ha creduto che fosse scappato da un circo.

L’ipotesi che il serpente fosse stato abbandonato ha provocato reazioni

L’eventualità che fosse stato abbandonato ha provocato reazioni sui social da parte degli utenti che hanno manifestato dispiacere per l’animale. ‘Finché non sarà istituita un’anagrafe serie e monitorata di tutti gli animali domestici ci saranno abbandoni per queste povere creature che siano cani gatti pappagalli’ e ‘Provo pietà per quel pitone abbandonato in questa giungla d’asfalto…’.

Il rettile era stato liberato per consentirgli di fare una passeggiata

In breve, però, è stato scoperto l’arcano, tra i vari commenti sui social ne è arrivato uno chiarificatore nel quale si legge: ‘Il serpente non è abbandonato. Il pitone è di mio suocero e sta a casa dentro una teca apposita’ e un altro che precisa meglio: ‘Vorrei informare che il pitone ha un padrone certo e che è ben custodito, come mi è stato comunicato. Era stato fatto uscire per una piccola passeggiata, si trova comunque al sicuro’.

Insomma il rettile sia ‘stato fatto uscire’ per una passeggiata in giro per la città, ma è stato prontamente recuperato e rimesso al sicuro nella teca. Ma anche questo chiarimento non ha convito tutti, visto che qualcuno ha prontamente commentato: ‘E lo portano in giro come un cagnolino? C’è gente che rischia l’infarto’. (foto di: Francesco Longini)