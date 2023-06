Paura ad Albano, le cade un serpente in testa mentre cammina verso casa

Stava rientrando a casa quando un serpente l’è caduto addosso. Ha vissuto momenti di terrore la giovane donna che stava percorrendo a piedi via Leonardo Murialdo ad Albano quando è stata protagonista della disavventura, come riporta Il Messaggero. Il rettile di oltre un metro e mezzo di lunghezza le è caduto sulla testa e poi le è scivolato su un braccio prima di finire per terra. Si sarà trattato davvero di una frazione di secondi, ma sufficienti a creare il panico. La donna ha iniziato a urlare e correre verso un nugolo di gente, presente poco distante dal luogo del fatto, per chiedere aiuto.

Non è chiaro di che tipo di serpente si tratti: se sia o meno velenoso

Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale che hanno raccolto le dichiarazioni della donna e hanno segnalato l’accaduto agli uffici comunali competenti. La protagonista non ha saputo, ovviamente, fornire dettagli sul tipo di serpente che s’è vista cadere addosso, non sa se si tratti di una vipera o altro. Non ha idea se potesse essere velenoso o innocuo. Unica certezza resta la lunghezza, un metro e mezzo, e il colore grigio scuro.

La paura dei residenti che sollecitano la bonifica dell’area

Sta di fatto che la notizia s’è diffusa velocemente tra i residenti della zona. Una novità che non ha mancato di creare preoccupazione tra i cittadini soprattutto a causa di edifici abbandonati nella zona, un quartiere centrale della cittadina, dove la vegetazione è diventata fitta e può rappresentare una ‘comoda’ tana non solo per i rettili, ma anche per i topi, altri animali e insetti. È per questo che alcuni cittadini hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale affinché bonifichi quell’area o solleciti i proprietari, nel caso in cui si tratti di aree private, alla pulizia. Un intervento a garanzia della salute pubblica.