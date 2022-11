Roma, ‘Aiuto, è entrato un serpente in casa’: panico in un condominio all’Appio Latino

È stata una “visita” quantomeno singolare quella avvenuta venerdì scorso in un condominio di via Latina a Roma. Ad essere stato visto entrare nella palazzina: un serpente. La presenza dell’animale ha messo in grande agitazione i condomini che di istinto hanno chiesto aiuto al 112 che li ha dirottati su Earth, associazione per la tutela dell’ambiente naturale. Come prima cosa i volontari hanno chiesto ai residenti di via Latina di inviare loro una foto.

Allertato 112 e volontari dell’Earth

Dalla fotografia è stato possibile identificare l’animale: si trattava di un giovane Biacco (Hierophis viridiflavus) che probabilmente cercava un riparo caldo. “I rettili fanno parte della fauna selvatica presente a Roma – ha spiegato Valentina Coppola Presidente di Earth -, se entrano in una abitazione basta solo aprire porte e finestre e farli uscire senza far loro del male ma purtroppo le persone pensano subito che si tratti di vipere e si spaventano”. L’associazione Earth specifica che nell’ultimo anno su 35 richieste di intervento pervenute, solo una si è rivelata essere realmente per una vipera ed in tutti gli altri casi si trattava di innocui cervoni, biacchi, saettoni o natrici.

Il serpente è stato fatto uscire senza conseguenze

“Il 112 fornisce il nostro numero di telefono – chiariscono dall’associazione – noi facciamo identificare il rettile da un serpetologo ed interveniamo sul posto solo in caso di reale necessità mentre negli altri casi tranquillizziamo le persone e forniamo loro informazioni sul come far uscire l’animale senza arrecargli danno. Il giovanotto in questione si è rivelato un soggetto vispo ed in ottima salute”. Il Biacco è stato pertanto preso e liberato in una zona verde extraurbana dove potrà vivere serenamente.