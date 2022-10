Roma, avvistata una vipera al liceo. La preside: ‘Precauzione negli spazi esterni’

Roma. Cresce l’allarme per l’avvistamento di una vipera che dapprima è stata notata aggirarsi nei pressi via Monte Massico e poi nel liceo capitolino Aristofane, sito in via Monte Resegone. A tal proposito la Preside della scuola, Raffaella Giudizieri, ha invitato caldamente tutti gli studenti della scuola a prestare la massima attenzione negli spazi esterni.

L’avvistamento del serpente nella zona

Il serpente non è nuovo nella zona. I primi avvistamenti risalgono infatti intorno alla metà del mese di settembre ma, fino a questo momento, le ricerche dell’animale sono risultate vane e la vipera non è mai stata catturata. Come anticipato, inizialmente l’animale è stato visto aggirarsi nei dintorni di via Monte Massico e poi sono arrivate le segnalazioni anche da parte degli studenti del liceo Aristofane che dicono di averlo visto nel cortile della scuola.

La circolare della Preside

Al fine di rassicurare gli studenti ma anche i genitori e distendere la tensione che si è comprensibilmente creata attorno alla vicenda, la Preside del Liceo, Raffaella Giustizieri ha inoltrato una circolare nella quale invita caldamente gli studenti a prestate maggiore attenzione nella frequentazione degli spazi esterni.

“Facendo seguito alla segnalazione della presenza di una vipera nei pressi di via Monte Massico si rinnova

l’invito alla massima precauzione nella frequentazione degli spazi esterni. Il corpo Forestale dei Carabinieri – intervenuto oggi in perlustrazione del giardino della scuola – ha escluso, basandosi sulla descrizione fatta dalla testimone, che il rettile, avvistato lo scorso venerdì, possa essere la vipera in questione.

Si invita nuovamente alla massima precauzione nella frequentazione degli spazi esterni e, in caso di

avvistamento, a darne immediata comunicazione alla vicepresidenza perché possa far intervenire chi di competenza. E’ importante poter fornire, nel modo più dettagliato possibile, elementi descrittivi del rettile avvistato. Allo scopo si allega una foto della vipera e si ricorda la sua importante pericolosità”.

Queste le parole della Dirigente, la caccia al rettile è aperta.

LEGGI QUI LA CIRCOLARE: Circ.-n.-74-RINNOVO-Invito-a-precauzione-negli-spazi-esterni