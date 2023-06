Roma, trovano un serpente sull’auto: paura per padre e figlio

Con l’arrivo del caldo diventa anche possibile imbattersi in un rettile. E padre e figlio si sono imbattuti in un serpente, qualche giorno fa, che strisciava sulla carrozzeria dell’auto parcheggiata in garage, a Tuscolano, come riporta Il Messaggero. Dopo aver assistito a una partita di rugby sui campi di Sapienza Sport in viale Tor di Quinto, come riporta la Repubblica, i due sono tornati a casa e hanno lasciato l’auto nel box. Poco dopo la sorpresa. È stato il ragazzo a tornare nel garage e trovare il serpente che strisciava sulla macchina.

Tanta la paura per i due uomini

Tanta la paura per i due uomini che, solo in un secondo momento hanno scoperto che si trattava di un biacco, una specie non velenosa. Certo è che trovarsi di fronte a un serpente spaventa. Ma nonostante il timore i due sono riusciti grazie a un bastone a far scendere l’animale dall’auto e rimetterlo in libertà, completamente incolume.

Il biacco pur non essendo velenoso può attaccare per difendersi

Purtroppo, però, succede spesso di trovarsi di fronte a un biacco che è un rettile conosciuto dagli esperti per le sue qualità di arrampicatore. Riescono a raggiungere anche piani alti delle abitazioni e si fanno spazio anche tra mattoni. Per quanto non sono velenosi, non sono propriamente innocui visto che se si sentono in difficoltà possono attaccare, ma solo per difesa e il loro morso, ha spiegato l’esperto zoofilo Andrea Lunerti a Il Messaggero, “è composto da quasi 90 denti arrotondati all’uncino in modo da impedire la fuga alla preda”. Di contro si cibano di topi che, purtroppo, a Roma non mancano.

Altri gli episodi in cui i cittadini si sono imbattuti in serpenti

Ma non è stato un episodio isolato quello accaduto a padre e figlio, solo qualche giorno fa ad Albano una donna s’è vista cadere addosso un serpente mentre camminava in strada diretta a casa. E nei primi giorni di giugno un altro serpente è stato trovato sulla spiaggia di Ladispoli, in questo caso si trattava di un serpente del grano, la stranezza è che si tratta di un rettile che vive negli Stati Uniti ed è strano trovarlo in Italia.