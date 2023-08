Roma, torna la rievocazione del miracolo della neve a Piazza Santa Maria Maggiore: la storia e perché si celebra

Il 5 agosto, dalle ore 21 fino a mezzanotte, la Basilica di Santa Maria Maggiore sarà teatro di una rievocazione unica, per un tuffo nel passato e per accompagnare turisti e appassionati di storia romana sulle orme del “ miracolo della neve”. Nel pieno dell’estate romana, ogni 5 agosto su Roma scende infatti un manto di neve artificiale, per commemorare un miracolo risalente a secoli orsono.

A cosa si deve la rievocazione

Era il 5 agosto del 358 d.C. quando Roma si svegliò sotto una coltre di neve bianca. Un fatto insolito, che ancora oggi viene narrato, di anno in anno, di generazione in generazione, e che ha dato vita a quello che è passato alla storia come “il miracolo della neve”. Ma com’è nato questo mito? Secondo la leggenda, nella notte del 5 agosto del 358 d.C. la Vergine Maria apparve in sogno all’allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato. Al loro risveglio, il Papa e il patrizio trovarono l’Esquilino ricoperto di neve, in pieno agosto. Quell’evento passò alla storia come ‘il miracolo della neve’, e nel luogo dove nevicò venne costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.

Ogni anno, il 5 agosto, si svolge una festa per celebrare la Madonna della Neve e una messa solenne per omaggiare la Vergine Maria. Una ricorrenza, quella del miracolo della neve, che ogni anno viene festeggiata e che richiama turisti da ogni parte del mondo. Nella piazza antistante la Basilica viene organizzato uno spettacolo di suoni e luci, dopodiché viene riprodotta una nevicata artificiale che richiama quella che si sarebbe verificata nel 358 d.C.

Il programma

La rievocazione coinvolge il Centro storico di Roma e per questo motivo saranno osservate, durante le celebrazioni, diverse limitazioni al traffico e alla viabilità. Qui tutti i dettagli per godere al massimo dell’esperienza che caratterizza il fitto calendario eventi della Capitale.

Dalle 21 in piazza di Santa Maria Maggiore si svolgerà la tradizionale rievocazione storica del Miracolo delle Neve, a presentare la serata sarà l’attrice Serena Petrella. All’evento assisteranno circa 400 persone. Dalla mezzanotte divieti di sosta nella zona, dalle 19 poi previste chiusure al traffico in piazza S. Maria Maggiore: via Carlo Alberto (tra piazza S. Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo); via Merulana (tratto compreso tra piazza S. Maria Maggiore e via dello Statuto); via Gioberti (tra piazza S. Maria Maggiore e via Napoleone III); via dell’Esquilino; via Liberiana e via dell’Olmata. Deviazioni per le linee 16 – 70 – 71 – 360 – 590 – 649 – 714.

L’evento è totalmente gratuito, per info: www.vatican.va/various/basiliche/sm_maggiore/index_it.html