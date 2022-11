Roma, traffico illegale di cuccioli in rete: cagnolini maltrattati e venuti online

Sono stati i Carabinieri di Roma a fermare il traffico illegale di cani, nello specifico di razza American Bully. Erano otto gli esemplari della razza, tre cuccioli, cinque adulti intercettati a Roma dagli uomini dell’Arma. Il traffico di animali è un fenomeno sul quale le forze dell’ordine hanno particolare attenzione, soprattutto in prossimità delle festività di Natale, quando subisce un notevole incremento. quando i cani costituiscono un regalo da mettere sotto l’Albero.

Cuccioli maltrattati e in condizioni igieniche pessime

Anche questi otto cagnolini erano destinati a essere venduti. Una vendita che solitamente avviene online, attraverso siti internet non ufficiali, che si conclude con la consegna dei cuccioli in condizioni di salute, generalmente, precarie. Stavolta i cani sono stati salvati dai militari e affidati a un’organizzazione no profit impegnata nella tutela degli animali, la Fondazione Cave Canem che si impegnerà a recuperare i cuccioli non solo per le condizioni di salute, ma anche comportamentali.

Il blitz dei carabinieri è avvenuto in un appartamento dove hanno trovato stipati gli otto America Bully. Gli animali, tra i quali due cagnoline pronte a partorire, si trovavano in pessime condizioni igieniche e riportavano i segni dei maltrattamenti subiti. L’intervento degli uomini dell’Arma è stato provvidenziale, ha evitato che i cuccioli potessero essere vittime del mercato nero degli animali.