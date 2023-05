Roma, tram sospesi per lavori: attivati bus sostitutivi ma servizio dimezzato sulla rete cittadina

Roma. Sono previsti nel giro di pochi anni lavori volti al potenziamento della rete tramviaria che, nel frattempo, deve fare i conti con alcune criticità. Lavori di manutenzione, guasti e mezzi vecchi, queste le maggiori problematiche che il Campidoglio punta ad affrontare utilizzando risorse che arrivano da diversi settori, quali ad esempio i fondi messi a disposizione per il Giubileo o il Pnrr.

I lavori sulla rete tramviaria e le modifiche alla viabilità

Partita ieri la seconda fase dei lavori di manutenzione dei binari di via Marmorata, dove passa il tram della linea numero 3. Chiuso al transito l’incrocio con via Galvani e deviate le seguenti linee di autobus: 718 e 719 (da piazzale dei Partigiani) e 775, proveniente invece da Piazzale Ostiense. Inoltre, fino a domani la linea 19 a causa di alcuni lavori del manto stradale in via dei Castani limita il servizio a Largo Preneste, mentre la linea 5 sarà unificata con la 14 in un’unica linea, denominata 514, tra la zone di Termini e viale Palmiro Togliatti. Messo in strada – tra Largo Preneste e piazza dei Gerani – un servizio di bus sostitutivo, il 519. Ancora, sul percorso del tram 8 si stanno rinnovando sei chilometri di linea, con lavori che interessano anche la linea tre, sostituita con delle navette nel tratto compreso tra la stazione di Trastevere e quella di Porta Maggiore. Diverse dunque le linee tramviarie interrotte e qualche disagio per gli utenti non è certamente da escludere.

La Tva

Nei prossimi anni il Campidoglio prevede la realizzazione di quattro nuove linee. Tuttavia in occasione dell’Anno Santo ne sarà pronta – anche se parzialmente – solamente una, ovvero la Tva – Termini – Vaticano – Aurelio – nella tratta che collegherà uno dei maggiori scali cittadini con piazza Venezia, passando da piazza della Repubblica, via Nazionale e via IV Novembre.