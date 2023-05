Roma, tram svia dai binari Porta Maggiore: circolazione in tilt

Roma. Momenti di tensione ieri notte a Porta Maggiore a causa dello sviamento di un tram. I fatti sono avvenuti durante le operazioni di rientro al deposito, quando il convoglio era fuori servizio e quindi senza passeggeri a bordo.

Roma, trasporti: scontro tra Campidoglio e Atac, in stallo le trattative per il rinnovo del contratto

Lo sviamento del tram nella notte

I fatti sono avvenuti intorno all‘una di notte all’altezza del deposito di Porta Maggiore. Come detto, il tram era fuori servizio e stava rientrando in rimessa quando un carrello di ruote è uscito della sede del binario. In particolare, a sviare è stato il carrello centrale di un Socimi, uno dei convogli acquistati negli anni Novanta. Per risolvere l’inconveniente e rimettere il tram sui binari, si sono resi necessari diversi tentativi da parte degli addetti di Atac. Fortunatamente il carrello sviato è uno di quelli maggiormente leggeri, i carrelli posteriore ed anteriori sono quelli più pesanti essendoci i motori, e il tram era vuoto, in considerazione del fatto che stava facendo rientro al deposito.

La viabilità

Tuttavia, la circolazione tramviaria è rimasta bloccata per via dell’inconveniente. Infatti, i mezzi provenienti dalla Prenestina devono arrivare a Porta Maggiore, fare il giro della piazza ed essere instradati di nuovo verso la Prenestina ma sul lato destro, così da poter poi arrivare alla rimessa. Di fatto il fermo del tram prima di effettuare il giro della piazza ha bloccato tutti gli altri e per precauzione anche il tram già sul binario giusto. La vettura sviata è stata rimessa a posto poco prima delle due di notte.

Foto di archivio