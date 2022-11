Roma, trasporti: salta una corsa su dieci, i dati

Roma. La situazione dei trasporti non è certamente delle più rosee. Sono, infatti, 650mila i chilometri persi per strada a causa di carenze sia di personale sia rispetto alle stesse vetture, nonché per via di guasti, del traffico e dei ritardi. I dati derivano dai risultati del confronto fra il Programma di Esercizio 2022 — varato a marzo di quest’anno — e i dati sul servizio che viene effettivamente fornito all’utenza, resi noti sul sito di Atac. A questi però vanno tolti sia i chilometri affidati in subappalto da Atac ad altre compagnie sia quelli pagati dal Comune pur non essendo mai stati percorsi per cause esterne come ad esempio gli scioperi.

Roma, trasporti: scontro tra Campidoglio e Atac, in stallo le trattative per il rinnovo del contratto

I dati sul Programma di esercizio

Sconto del tre per cento per tre mesi, quelli di luglio, agosto e settembre ad Atac sui chilometri che gli autobus avrebbero dovuto percorrere per rispettare quanto previsto dal Programma di esercizio. In particolare, stando a quest’ultimo, il Campidoglio avrebbe voluto che la municipalizzata percorresse con i nuovi autobus aziendali 7,2 milioni di chilometri a luglio, 7,1 ad agosto e 7,6 a settembre. Tuttavia se si confrontano tali cifre con il servizio realmente offerto agli utenti i numeri sono più bassi: poco più di 7 milioni di chilometri percorsi nel mese di luglio, 6,9 ad agosto e 7,3 a settembre. In realtà i mezzi a luglio hanno percorso 6,4 milioni invece dei 7,2 previsti per circa 12 corse su 1oo in meno; ad agosto ci si ferma a 6,4 milioni di chilometri invece dei 7,1 previsti con quasi 10 corse in meno su 100 e a settembre, infine, sono 6,8 i milioni di chilometri fatti invece dei 7,6 previsti ed anche qui con più di 10 corse su 100 saltate.

L’azienda

Secondo Atac a luglio agli utenti sarebbe stato offerto un servizio con i bus pari a 7,1 milioni di chilometri quindi con 144mila chilometri in più del previsto, ad agosto solo 6,8 milioni e a settembre più di 7,4 milioni contro quasi i 7,4 richiesti e con 52mila chilometri in più. Si deve, tuttavia, tener presente che questi numeri sono il risultato, derivano aggiungendo ai chilometri realmente percorsi dalla municipalizzata anche quelli fatti dai subappaltatori e quelli non percorsi ma ugualmente pagati come cause esogene, tra le quali rientrano ad esempio gli scioperi.