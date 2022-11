Atac, guasto metro B e caos navette: in strada 76 bus sostitutivi, ripristino previsto per le 15.00

Scrive Atac, nella sua nota: ”Sono in fase avanzata le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per controlli sui sistemi di alimentazione elettrica. I tecnici ATAC stanno finalizzando le operazioni per arrivare alla riattivazione dell’intera linea che si prevede per le 15. Proseguono intanto i servizi sostitutivi di superficie. Al momento sono in servizio 76 navette. ATAC si scusa per i disagi.”