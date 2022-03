Roma, tre rom tentano di derubare i passanti, ma una poliziotta li vede dalla finestra: arrestati (VIDEO)

Sono stati “sfortunati” o forse non hanno calcolato che l’edificio che avevano di fronte fosse un commissariato di Polizia. Tre giovani rom, due ragazzi di 19 anni e una ragazza di 21 anni, sono stati arrestati dopo che una poliziotta li ha visti dalla finestra del suo ufficio mentre stavano per compiere un furto. I due ladri si erano avvicinata con fare sospetto, insieme a un terzo complice, a una coppia di anziani. Ma le vittime predesignate, sentendosi osservate, si erano allontanate.

Poliziotta intuisce il furto dalla finestra: arrestati tre ladri

E’ successo a Roma nei giorni scorsi, di fronte al Commissariato Tuscolano. L’agente, che casualmente in quel momento stava guardando dalla finestra, ha notato gli strani movimenti e ha avvisato i colleghi. E’ quindi iniziato immediatamente da parte degli investigatori. I poliziotti hanno seguito le persone sospette, che si sono dirette all’ingresso della fermata metro A “Numidio Quadrato”. Lì uno dei tre aveva appena infilato, con destrezza, la mano dentro la tasca della giacca di un ignaro passante, per rubargli il portafogli. I poliziotti sono quindi intervenuti e li hanno arrestati in flagranza di reato. Di seguito, l’arresto di tutti e tre i ragazzi è stato convalidato dall’autorità giudiziaria competente.

