Roma, tremendo incendio in via di Boccea: a fuoco rifiuti e vegetazione (VIDEO e FOTO)

Un pomeriggio di fuoco per Roma che continua ad essere funestata dagli incendi. Dopo il rogo sulla tangenziale e quello che ha coinvolto delle palazzine ad Ostia, l’ennesimo incendio è invece divampato a Castel di Guido.

Leggi anche: Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada

Maxi incendio in via di Boccea: cosa sta succedendo

Le fiamme sono divampate oggi, sabato 9 luglio, a Castel di Guido e precisamente sul lato confinante con via di Boccea. A bruciare diversi materiali di risulta che si trovavano all’interno di un campo piuttosto grande.

Partite da questo ammasso di rifiuti, le fiamme si sono poi estese al al bosco, al fosso e alle sterpaglie adiacenti, dando vita ad un incendio di davvero vaste proporzioni.

Attualmente non è esclusa l’ipotesi che l’incendio possa esser stato appiccato in quanto nelle immediate vicinanze non risulta esserci nulla che avrebbe potuto provocare un simile rogo.

Task force di soccorsi

Per mettere in sicurezza l’area, contenere e domare le fiamme sul posto era schierata un vera e propria task force di soccorsi: almeno 8 le associazioni di Protezione Civile presenti, — Giannino Caria e Giannino Caria paracadutisti compresi — i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il Posto di Comando Avanzato della Protezione Civile per il coordinamento delle operazioni.