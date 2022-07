Roma, appiccano incendio ai cassonetti: le fiamme minacciano i locali sulla strada

Roma. Le strade bruciano nella Capitale, ma non si tratta solamente di sterpaglie, incendi spontanei o inneschi provocati dalla combinazione di caldo e vento. In alcuni casi, una buona parte, sono incendi dolosi che prendono di mira soprattutto i cassonetti dell’immondizia.

Cassonetti dati alle fiamme

Di certo il fenomeno non è nuovo in città, ma questa volta le fiamme si sono ingrandite arrivano a minacciare anche dei locali circostanti per i quali l’apprensione è stata alta.

Il fatto è accaduto questa notte, intorno all’1:00, in via Riano. Ignoti hanno appiccato un incendio a quattro cassonetti della raccolta di rifiuti che si trovavano nelle adiacenze di alcuni locali della zona.

L’intervento dei VVF e l’apprensione dei commercianti

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme non senza difficoltà.

A generare apprensione durante e prima delle operazioni, sono state le fiamme che sembravano avvicinarsi sempre di più in corrispondenza dei locali limitrofi per i quali si è temuto il peggio. Per fortuna nessun danno al momento è stato registrato.