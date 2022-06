Roma, vanno a fuoco 12 cassonetti: le fiamme arrivano fino ad un appartamento

Roma. Sono ben 12 i cassonetti della spazzatura che sono andati completamente a fuoco questa notte, al Quadraro, nella periferia della Capitale. Incendi disseminati su tutta la zona, che hanno assunto proporzioni abbastanza critiche, dal momento che le fiamme si sono estese anche ad elementi limitrofi, rischiando di innescare una vera e propria reazione a catena.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione Alessandrina per dare supporto durante le operazioni e soprattutto per il sopralluogo, in quanto l’ipotesi del dolo è molto concreta a quanto pare da una prima rassegna della dinamica.

Leggi anche: Spaventoso incendio a Roma: alta colonna di fumo nero, evacuate abitazioni (FOTO)

Gli incendi al Quadraro

Andando nello specifico, il primo incendio si è sviluppato in via Lucio Calpurnio Bibulo: qui sono 8 i cassonetti travolti dalla fiamme, inoltre il forte calore sprigionato è arrivato sino ad un appartamento vicino, situato al pian terreno, danneggiando gli esterni e le tapparelle.

Fiamme danneggiano anche uno scooter

Poi, altri roghi anche in via Marco Celio Rufo: 2 cassonetti della zona sono andati a fuoco all’improvviso anche qui, con fiamme che hanno continuato ad estendersi e a bruciare per diverso tempo. L’incendio si è propagato anche verso un ciclomotore parcheggiato nei pressi che è stato inevitabilmente danneggiato.

Ipotesi del dolo

Infine, altri due bidoni della spazzatura andati a fuoco in via Marco Papio. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso. Non si esclude il dolo data la dinamica, l’estensione degli incendi e le circostanze.