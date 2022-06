Spaventoso incendio a Roma: alta colonna di fumo nero (FOTO)

Non c’è tregua a Roma perché la stagione degli incendi è appena iniziata. E dopo quello devastante che ha danneggiato l’impianto di Malagrotta, mettendo in ginocchio i cittadini e creando ancora più difficoltà alla raccolta dei rifiuti della Capitale, poco fa un altro grosso incendio è divampato in zona Pisana. E l’alta colonna di fumo nero è ben visibile (purtroppo) in cielo.

Cosa sta andando a fuoco ora in zona Pisana

L’incendio di ora, che sta interessando Via dei Castelbarco all’altezza del civico 67 in zona Pisana, sembrerebbe essere molto vasto. A prendere fuoco sterpaglie e boscaglie (situate in aree impervie da raggiungere), ma le fiamme si stanno propagando e l’incendio sembrerebbe essere divampato a ridosso di qualche costruzione che c’è lì, in quell’area, tra i campi.

Fortunatamente, però, non ci sono pericoli per le persone e la situazione è sotto controllo. Sul posto i Vigili del Fuoco con diverse macchine per domare le fiamme e far rientrare l’emergenza. Sul luogo anche un’autobotte, il DOS e il funzionario di servizio.

L’aria è irrespirabile

Intanto, però, i cittadini stanno facendo i conti, da poco prima delle 12, con l’aria irrespirabile. E sui social, con un tam tam, in molti si stanno domandando cosa sia succedendo, cosa stia prendendo fuoco. Il fumo è molto e la ‘nuvola’ è ben visibile da più zone del quartiere.

(Foto in evidenza di Riccardo C. Gruppo FB Sei di via della Pisana)