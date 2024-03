Roma, trovate carcasse di tre Smart rubate in un campo: nei guai 4 fratelli

Nel corso di controlli i Carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria hanno trovato nella pertinenza di un’abitazione tre carcasse di auto. Un rinvenimento che ha indotto i militari ad accertamenti più approfonditi per cercare di capire a cosa servissero e come mai si trovassero in quel terreno.

Trovati i resti di tre Smart in un terreno

Al termine delle indagini le forze dell’ordine hanno scoperto che si trattava dei resti di tre vetture, tutte modello Smart e relative componenti meccaniche, comprensive anche degli interni, completamente smontate. Da verifiche più approfondite svolte dagli uomini dell’Arma le tre Smart sono risultate rubate.

Quattro fratelli romani sono stati denunciati

La constatazione di trovarsi di fronte a veicoli rubati, ha indotto i Carabinieri ad accertare chi viveva nella casa adiacente a quel terreno sul quale sono state rinvenute le automobili e hanno riscontrato che si trattava di quattro fratelli. Per tutti e quattro, fratelli romani, è scattata informativa di reato inviata all’autorità giudiziaria, mentre le parti di auto rinvenute sono state sequestrate.