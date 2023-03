Roma, trovati un teschio e le ossa in un cantiere stradale nel quartiere Salario

Roma, trovate teschio e ossa in un cantiere stradale. Erano a tre metri sotto terra. Rinvenuti durante dei lavori. Un teschio e delle ossa umane sono stati trovati sotterrati a tre metri di profondità questa mattina in via Isonzo, a Roma, quartiere Salario.

Le ossa e il teschio rinvenuti a Roma

A rinvenire i resti sono stati alcuni operai che stavano svolgendo lavori alle tubature. Sul posto gli agenti della polizia del commissariato Salario e la Scientifica per i rilievi. Da una prima analisi sembra non si tratti di ossa recenti ma saranno poi le analisi a chiarire a quando risalgono. Sul territorio, negli ultimi giorni, sono stati trovati diversi cadaveri nelle aree più disparate della città: parchi, cantieri stadali e bordi della strada.

I resti umani alla Bufalotta

Ha i contorni del giallo il ritrovamento di ieri di un cranio e di un femore umano in un terreno privato, vicino via della Bufalotta, adiacente al bosco della Marcigliana, a Roma. Una scoperta inquietante, quella fatta da un passante a passeggio col cane, nelle prime ore di ieri mattina. L’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine sono state tempestive e così l’avvio delle indagini, con l’arrivo della polizia scientifica, del magistrato e del medico legale, che nel breve tempo hanno fornito altri tasselli alla vicenda.

Il teschio nel parco del III Municipio

Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, 3 marzo, a Roma, nel III Muncipio, in zona Bufalotta. Resti umani sono stati trovati tra l’erba, nei pressi di via Valeria Moriconi. L’allarme è stato dato da un passante, che si è accorto di quello che all’inizio poteva sembrare un osso di animale in una piccola area verde a ridosso della strada. Ma poco distante c’era anche un teschio, cosa che ha tolto ogni dubbio sull’origine del ritrovamento.

Il cadavere decapitato ai bordi della ferrovia

Macabro ritrovamento a Roma, vicino al ponte della ferrovia a Ponte di Nona, nei pressi di via Vincenzo Bonifati, nella parte est della Capitale. Il corpo di un essere umano, non si sa se uomo o donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato da un addetto alla sicurezza delle ferrovie dello Stato. La triste scoperta è stata fatta intorno alle 2:00 di questa notte.