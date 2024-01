Roma: trovato 23enne impiccato nel parco

Choc stamattina nel parco degli Acquedotti a Roma. Una passante alle 7 e 30 ha visto, nell’area protetta all’altezza della chiesa di San Policarpo un giovane impiccato e ha dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitate diverse auto della Polizia del Commissariato Tuscolano nella speranza forse di riuscire a salvare la vita del giovane. Purtroppo, quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso e procedere all’identificazione del ragazzo, un 23enne del Bangladesh. La salma è stata affidata al medico necroscopo per essere sottoposta, eventualmente, alle indagini del caso.

Le indagini per comprendere le cause del gesto

Ora gli agenti, coordinati nelle attività di indagine dalla Procura della Repubblica di Roma, sono chiamati a scavare nella vita del 23enne per verificare le cause dell’accaduto. Sgomento tra i passanti e i residenti che hanno assistito alle operazioni svolte dal personale di Polizia di Stato, insieme ai colleghi della Scientifica, intervenuto per svolgere i rilievi sul posto, ascoltare la testimone che ha rinvenuto il cadavere del giovanissimo e avviare le attività investigative per cercare di trovare risposte a un gesto estremo.