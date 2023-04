Roma, trovato cadavere nel Tevere: è un ragazzo di 29 anni

Triste scoperta nella mattina di oggi, 11 aprile, nelle acque del Tevere. Il corpo di un ragazzo di 29 anni è stato trovato, attorno alle ore 8:50, dai sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. L’allarme era stato dato da un passante, che ha visto galleggiare quello che sembrava per l’appunto il corpo di un uomo nelle acque del fiume, all’altezza di via Angelo Vescovali, tra Dragoncello e Ponte Galeria.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia di Stato, per identificare la salma della persona trovata nel Tevere. Si tratta di un ragazzo del 1994, originario di Genova, la cui scomparsa era stata denunciata presso il Commissariato Monteverde il 30 marzo.

Ragazzo visto sparire nelle acque del Tevere

Probabilmente, ma non ce n’è certezza, si tratta della stessa persona che alcuni testimoni hanno visto buttarsi poco dieci giorni fa, il 1° aprile, nelle acque del fiume a Roma, all’altezza di ponte Garibaldi. Le ricerche erano partite in modo tempestivo dopo che i passanti, vedendo il giovane in acqua in evidente difficoltà e trascinato dalla corrente, avevano dato l’allarme. Ma, nonostante gli sforzi, non era stata trovata traccia del ragazzo. E adesso, a distanza di 10 giorni, il ritrovamento del corpo del 29enne.