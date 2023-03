Roma, trovato lotto popolare con droga e armi al suo interno a San Basilio. Ancora storie di spaccio e criminalità, sempre all’interno del quartiere di San Basilio. In queste ore, dalla polizia è stato trovato un fortino della droga all’interno di una palazzina popolare. All’interno del lotto, non solo la presenza delle sostanze stupefacenti, ma anche di armi. Infatti, le pistole rintracciate lì servivano probabilmente a difendere il fortino della droga all’interno del quartiere.

Il fortino della droga nel quartiere di San Basilio, a Roma

Negli ultimi tempi, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, sono stati intensificati i servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato nella zona di San Basilio. Gli agenti del Distretto di Polizia di zona, insieme a quelli del Reparto Prevenzione Crimine, hanno attenzionato alcuni lotti popolari, dove, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti all’interno di uno stabile e sequestrati a carico di ignoti, 900 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish ed una pistola a tamburo con 3 proiettili.

Durante lo svolgimento del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo per assicurare la massima visibilità in zona Casal De Pazzi, nonché controlli all’interno del parco Kolbe, al fine di innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Inoltre, a seguito di un’ispezione all’interno di un bar sono state riscontrate delle non conformità in materia igienico-sanitaria per le quali verranno interessati gli uffici preposti, ed è stata, altresì, accertata la presenza di due dipendenti sprovvisti di un regolare contratto di lavoro. Complessivamente sono stati controllati 61 veicoli ed identificate 128 persone.

Ancora una volta, l’area delle case popolari diventa un campo d’azione per i pusher e la creazione di vaste piazze di spaccio. In tal senso, dentro San Basilio gli spacciatori avevano cambiato la destinazione d’uso di una palazzina popolare, che non solo offriva casa alle persone, ma diventava anche un raccordo per la vendita delle sostanze stupefacenti nella zona.