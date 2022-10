Roma, trovato senza vita nel furgone in cui abitava: commozione e cordoglio al Don Bosco

Drammatica scoperta ieri pomeriggio a Roma dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un furgone. A quanto pare la vittima è un senza fissa dimora molto conosciuto nel quartiere Don Bosco, zona dove è stata ritrovata la vittima. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono giunti i Carabinieri. Stando alle prime informazioni emerse l’uomo sarebbe morto per cause naturali, forse un malore.

Chi è la persona trovata morta al Don Bosco

L’uomo come detto era conosciuto da tutti nel quartiere. Originario di Cosenza, aveva 60 anni. Viveva di espedienti e in molti, come emerso dai commenti sui gruppi social della zona, gli portavano vestiti o altre cose di prima necessità. “Era sempre pulito e sistemato”, scrive ad esempio Fabiana. La notizia, diffusasi in un frenetico tam tam a partire da ieri pomeriggio, ha colpito i residenti che lo hanno voluto ricordare anche solo con un breve messaggio.

Il ritrovamento ieri pomeriggio

La vittima, ad ogni modo, è stata ritrovata ieri pomeriggio in Via Calpurnio Fiamma all’interno del vano furgone posteriore che da qualche tempo era diventata la sua casa. L’allarme è scattato intorno alle 17.30: sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente alle unità della scientifica. Il corpo dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione, il che farebbe risalire il decesso dell’uomo almeno a diversi giorni fa; non sono stati riscontrati tuttavia segni di violenza o aggressione. La morte per cause naturali resta dunque quella più probabile anche se è stata comunque disposta l’autopsia (la salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata, ndr). Il mezzo, che era parcheggiato a bordo strada, è stato sequestrato.