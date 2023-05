Roma, «Tu qui non entri»: insulta e picchia la madre, poi la lascia fuori casa

Roma. Ha lasciato la propria casa in preda alla paura ed al terrore. Al centro della vicenda una donna insultata pesantemente e aggredita dal figlio, un uomo di 42 anni che non era nuovo a simili comportamenti. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la polizia e l’uomo adesso è gravato di un provvedimento di ammonimento firmato dal Questore.

L’aggressione alla madre e la fuga da casa

L’ammonimento per violenza domestica nei confronti del 42enne italiano è stato presentato presso il VII Distretto di PS San Giovanni e poi trasmesso alla Divisione Polizia Anticrimine che ne ha curato l’istruttoria. Nello specifico, i poliziotti del VII Distretto sono intervenuti, su segnalazione della Sala Operativa, in via San Remo dove era stato segnalato un uomo in escandescenza che inveiva nei confronti della madre. La donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dal figlio. In preda alla paura, la stessa è stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione all’interno della quale non poteva rientrare poiché il figlio glielo impediva.

L’intervento della polizia

Gli agenti, recatisi insieme alla donna presso l’appartamento, sono riusciti ad entrare solo dopo molte insistenze. Il 42enne si è mostrato fin da subito poco collaborativo e poco lucido. Atteggiamento quest’ultimo probabilmente dettato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, ha subito aggredito verbalmente la madre nonostante la presenza degli agenti, i quali sono stati invitati, con toni accesi, a lasciare l’abitazione. Non era la prima volta che l’uomo si lasciava andare a condotte violente e aggressive.

I precedenti

Infatti, un analogo intervento era stato già effettuato, sempre dai poliziotti del VII Distretto, nel mese di luglio dello scorso anno quando il figlio nel corso di una lite scaturita dal rifiuto della madre di dargli dei soldi ed un documento di riconoscimento per permettergli di impegnare un bracciale d’oro, l’aveva aggredita verbalmente per poi spintonarla.