«Ora vi ammazziamo», poi l’aggressione con le mazze da baseball: ‘beccati’ due uomini

Si erano presentati a casa dei malcapitati con tanto di mazze da baseball e poi, li avrebbero violentemente aggrediti. Un agguato in piena regola quello che si è consumato lo scorso 17 aprile ma i malviventi non sono rimasti impuniti. Scattate le indagini da parte della polizia, oggi gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno eseguito le Ordinanze Cautelari nei confronti di due cittadini di Cori emesse dall’Ufficio G.I.P. della Procura di Latina. Nella fattispecie e grazie alle indagini condotte dagli investigatori del Commissariato, i due sono stati individuati quali presunti autori di tentato omicidio nei confronti di altre due persone, anch’esse della cittadina pontina.

Il tentato omicidio e la violenta aggressione

Come dicevano, i fatti sono avvenuti lo scorso 17 aprile, quando i due aggressori erano arrivati a casa delle vittime armati di mazze da baseball con le quali li avevano percossi violentemente. Una violenza inaudita, tanto che una delle due vittime aveva riportato gravi ferite al capo, con copiosa fuoriuscita di sangue e per questo motivo trasportata in codice rosso dal 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Qui veniva successivamente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. L’atra vittima, invece, veniva ricoverata presso l’Ospedale di Velletri.

L’arresto

A seguito dei fatti sono subito scattate le indagini che hanno permesso di risalire all’identità degli aggressori. Al termine delle verifiche, la Procura di Latina ha richiesto al competente Ufficio G.I.P., l’emissione delle misure oggi eseguite nei confronti dei due cittadini di Cori che adesso dovranno rispondere in tribunale del reato di tentato omicidio.