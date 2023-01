Turista israeliana accoltellata a Roma, ecco chi è Aleksander, il 24enne polacco che l’ha aggredita

Roma. Identificato l’aggressore che la notte di San Silvestro ha accoltellato una ragazza alla stazione Termini. La vittima una giovane di 24 anni di origini israeliane, Abigail Dresner, sarebbe stata colpita con almeno tre coltellate. Aleksander Mateusz Chomiak, questo il nome dell’aggressore, ha 24 anni, è residente nella città polacca di Grudziadz ed è alto un metro e ottanta per settanta chili. A seguito dell’aggressione la vittima è stata subito condotta all’Umberto Primo e anche se uno dei colpi le ha lacerato il fegato, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Turista accoltellata Roma, identificato l’aggressore: ecco chi è (FOTO)

Cosa sappiamo dell’aggressore che ha accoltellato una turista a Termini

A far emergere qualche dettaglio in più rispetto all’aggressore è stato un post pubblicato sul gruppo Facebook “Zaginieni/vermisst”, una sorta di Chi l’ha visto polacco nel quale viene mostrato un ragazzo le cui fattezze sono molto simili a quelle dello scatto presenti nel sito delle autorità polacche. Il giovane viene identificato come Alexander, residente a Grudziadz e scomparso. Nel post viene spiegato che sarebbe arrivato in Italia circa 8 mesi fa e nel corso di questi mesi non avrebbe mai lavorato. Come senzatetto dunque, il ragazzo era solito passare la notte sui treni e frequentare lo scalo romano, proprio qui dove la notte dell’ultimo dell’anno si è sfiorata la tragedia.

Le immagini

Ad incastrare il giovane le immagini che hanno ripreso l’intera aggressione e il suo volto. Gli scatti lo immortalano vestito di scuro indossare un cappello con visiera e tenere tra le mani una busta blu. Il 24enne si è avvicinato di spalle alla vittima e poi l’ha buttata a terra. Riuscita a rialzarsi, l’aggressore le ha sferrato il terzo colpo. A quel punto la ragazza si è allontanata tenendo le mani sull’addome e l’aggressore è scappato in direzione opposta. Il ragazzo è tuttora ricercato su tutto il territorio cittadino e nelle zone dove sono soliti alloggiare i clochard.