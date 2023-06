Roma, turisti sotto scacco dei ladri: arrestate dai carabinieri 11 persone

Roma. Spesso e volentieri purtroppo i turisti, complice il clima di vacanza, finiscono nella morsa dei malviventi che approfittano del clima rilassato per mettere a segno il colpo e sottrarre loro qualunque cosa gli capiti a tiro. Ora, nel corso di mirati servizi volti a contrastare i reati predatori che spesso vedono i turisti vittime di spiacevoli episodi che, tra l’altro, ledono l’immagine della città, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno messo in campo numerose pattuglie che in pochi giorni hanno consentito di arrestare undici persone per furto.

L’ondata di furti nella Capitale e i controlli dei carabinieri

In viale Gobetti, i Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina hanno arrestato un cittadino della Georgia, di 27 anni, gravemente indiziato di avere asportato il telefono cellulare dalle mani di una donna molisana in visita a Roma. Il telefono è stato recuperato e riconsegnato alla vittima mentre l’uomo è stato trattenuto in caserma. In via Piazza Metronia, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino cubano di 37 anni, visto uscire da un ristorante con due borse di proprietà di due turiste. Dopo essersene accorte le due donne hanno dato l’allarme al 112 ed è nato un inseguimento. Poco dopo è intervenuta un’autoradio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che ha bloccato è arrestato il fuggitivo. Le due borse sono state recuperate e restituite.

Ma non finisce qui. Infatti, altre 4 persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina perché gravemente indiziate di aver derubato la borsa ad una turista irlandese. Si tratta di un uomo di 47 anni e di tre donne di 26, 27 e 31 anni, tutti cubani, che i Carabinieri hanno sorpreso all’esterno di un bar di via del Tritone, trovate in possesso di una borsa con denaro ed effetti personali della turista derubata.

I colpi in metropolitana

Diversi i colpi effettuati dai ladri anche all’interno delle stazioni metropolitane. Ad esempio, due donne di 21 e 22 anni, nomadi, gravemente indiziate di aver derubato il portafogli ad una turista inglese, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario. Con la tecnica dell’accerchiamento, nei pressi della banchina della metro linea A, le due, con la complicità di una minore non imputabile, sono state notate asportare il portafogli dalla tasca della turista, venendo fermate dai Carabinieri prima che potessero darsi alla fuga. La refurtiva è stata subito restituita alla vittima.

Sempre all’interno della metro A, presso la fermata “Barberini”, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato una ragazza di 23 anni, dell’ex Jugoslavia, per furto. La donna è stata notata impossessarsi con destrezza di un portafoglio ai danni di una turista portoghese, venendo tempestivamente bloccata a seguito dell’intervento dei Carabinieri. La refurtiva è stata subito restituita.

Anche i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato in flagranza di reato due donne nomadi di 19 e 25 anni che a bordo del convoglio metropolitano linea A, tra le fermate Ottaviano e Lepanto, sono state bloccate subito dopo aver asportato il portafogli a un turista indiano. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e restituita. In tutti i casi sopra citati, le vittime hanno presentato regolare denuncia querela.