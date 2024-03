Roma, ubriaco crea il caos nel bar: “Ti ammazzo”, minaccia la titolare e fa a botte con un cliente

Pomeriggio movimentato a Roma nella zona del Pigneto. Qui un uomo, visibilmente ubriaco, ha creato non poco scompiglio all’interno di un bar: l’uomo pretendeva di consumare senza pagare e al rifiuto della titolare l’ha minacciata di morte. Prima di prendersela con un cliente – che voleva allontanarlo – e con i Carabinieri intervenuti sul posto.

Momenti di caos all’interno di un locale del Pigneto ieri, domenica 17 marzo 2024, a Roma. Un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è entrato in un bar e, poco dopo, ha iniziato a pretendere di avere qualcosa da bere gratuitamente. Una richiesta alla quale, chiaramente, la titolare non ha acconsentito: lui però non l’ha presa benissimo.

Titolare di un bar minacciata di morte al Pigneto

Al rifiuto della proprietaria infatti, l’uomo, per tutta risposta, ha iniziato ad insultarla e minacciarla di morte, insistendo di dover consumare senza pagare. E per rendere più “convincenti” le sue ragioni le ha anche mostrato uno spray al peperoncino che nascondeva all’interno della giacca.

A quel punto un altro avventore lì presente, temendo che la situazione potesse degenerare, ha provato a calmare l’uomo facendolo ragionare. Al contempo lo ha invitato ad allontanarsi considerando lo scompiglio che stava creando: ebbene, l’uomo, anziché desistere dal suo comportamento ha aggredito pure il cliente dando così vita ad una una colluttazione.

Roma: furto nel supermercato, addetto alla sicurezza massacrato di botte: “Calci e pugni mentre era a terra” (ilcorrieredellacitta.com)

L’arresto

Le grida dei presenti hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri della Stazione Roma Centocelle impegnati, poco distante, in un un’attività di controllo del territorio nel quartiere. Alla vista dei Carabinieri, immediatamente intervenuti, l’agitato, non pago di quanto fatto fino a quel momento, ha scagliato verso i Miliari – fortunatamente senza colpirli – una bottiglia di vetro. Nonostante le sue resistenze alla fine l’esagitato è stato infine bloccato e arrestato. Sequestrato dai Militari nella circostanza anche lo spray urticante che l’uomo aveva con sé.