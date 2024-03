Roma: furto nel supermercato, addetto alla sicurezza massacrato di botte: “Calci e pugni mentre era a terra”

Sorpresi a rubare e inseguiti dal personale di un supermercato, momenti concitati sulla Tiburtina. Addetto alla vigilanza preso a calci e pugni dai malviventi: interviene la Polizia.

Aggressione choc a Roma ai danni del personale di un supermercato. In due erano riusciti a portare via alcune bottiglie di vino ma sono stati sorpresi dalla vigilanza del punto vendita che si è messa all’inseguimento. I malviventi però non hanno per nulla gradito “l’interferenza” e hanno reagito con violenza. Non fermandosi nemmeno quando uno dei dipendenti è caduto a terra. Ma andiamo con ordine.

Pestaggio dopo il furto nel supermercato sulla Tiburtina

Il tutto è avvenuto ieri mattina nei pressi di un supermercato situato lungo la Via Tiburtina a Roma. Qui una Volante della Polizia in transito ha notato due persone che stavano colpendo con calci e pugni un uomo a terra: gli agenti sono così intervenuti riuscendo da un lato a bloccare gli aggressori e dall’altro a ricostruire le cause di quanto stava avvenendo.

Poco prima infatti, come accennato in apertura, i due banditi avevano messo a segno il furto nel supermercato, riuscendo a portare via un cartone contenente diverse bottiglie di vino. Un dipendente del punto vendita insieme ad un addetto alla sicurezza si sono però accorti di tutto e li hanno inseguiti in strada riuscendo anche a recuperare la refurtiva. Ed è quel punto che si è consumato il pestaggio.

L’aggressione

I due malviventi infatti, dopo essersi armati di un’asta di plastica, li hanno seguiti a loro volta all’interno del market e hanno iniziato a colpire l’addetto alla sicurezza in diverse parti del corpo sia con l’asta che con diversi calci e pugni, mentre il dipendente è riuscito ad evitare l’aggressione. Arriviamo così all’epilogo della vicenda: i poliziotti hanno raggiunto e identificato i due ladri arrestandoli. Si tratta di un 35enne e un 19enne, entrambi di origini somale. Adesso devono rispondere adesso di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.