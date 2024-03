Roma, furto in gioielleria: bottino da 150mila euro

L’allarme per un furto in una gioielleria in via del Gracchi è scattato alle 2.16 della scorsa notte, tra giovedì e venerdì 15 marzo. Sul posto si sono precipitati gli uomini delle Volanti di Villa Glori che non hanno trovato tracce dei malviventi, ma la saracinesca divelta e la porta di ingresso forzata.

La corsa sul posto della Polizia e l’avvio delle indagini

Immediatamente sono state avviate le indagini, alle quali stanno prendendo parte gli uomini del Commissariato Prati. I ladri hanno portato via diversi gioielli preziosi e il bottino ammonta a 150mila euro. È probabile che già in queste ore siano al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza dalle quali probabilmente potrebbero avere indicazioni circa l’identità dei malviventi.

Quando sono arrivate le Volanti dei ladri non c’era più traccia

L’allarme è scattato durante la notte, si presume pertanto che l’esercizio commerciale fosse dotato di un sistema di antifurto che ha subito segnalato quanto stava succedendo. Ma i ladri devono aver studiato bene il colpo prima di agire, perché quando sono arrivati i poliziotti di loro non c’era più traccia. Sin da subito sono iniziate le ricerche nei pressi della gioielleria, nella speranza di trovare tracce utili alle indagini che vanno avanti a ritmo serrato, seppure gli investigatori, almeno per il momento, non si pronunciano su eventuali sviluppi.