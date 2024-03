Roma, tabaccaio colpito in testa dal ladro finisce in ospedale e lui ritenta il furto

La scorsa notte un 59enne, titolare di una tabaccheria in via Augusto Terenzi a Roma, è stato allertato per un tentato furto al suo esercizio commerciale. L’uomo non ha esitato, si è precipitato sul posto per verificare la fondatezza di quanto gli era stato detto ed eventualmente cercare di far allontanare i ladri.

Il ladro che cercava di forzare il distributore di sigarette

Quando è arrivato sul posto l’esercente ha, effettivamente, trovato un uomo che stava trafficando con il distributore di sigarette, per mettere a segno un furto e nel tentativo di fermarlo ha avuto la peggio. Il ladro, infatti, lo ha colpito con un attrezzo in testa provocandogli una ferita per la quale ha necessitato delle cure dei medici del pronto soccorso.

Il tabaccaio colpito in testa è finito in ospedale e il ladro ci riprova

Qualche ora dopo, il ladro che non era riuscito a mettere a segno il colpo è tornato in via Augusto Terenzi, sempre con l’intenzione di derubare la tabaccheria. Ancora una volta il titolare dell’attività è stato allertato, quando ancora si trovava in ospedale. Stavolta però ha preferito allertare le forze dell’ordine e sono stati i Carabinieri a precipitarsi sul posto, dove hanno trovato il ladro che, nel tentativo di scappare e sottrarsi ai controlli dei militari, è caduto ed è perciò stato fermato.

Stavolta intervengono i Carabinieri che fermano il malvivente

Al tabaccaio è stato chiesto un confronto con il ladro e l’esercente lo ha riconosciuto come l’autore del primo tentativo di furto nel suo negozio. Un’identificazione che è stata motivo sufficiente perché gli uomini dell’Arma procedessero al fermo del malvivente. A questo punto sarà la magistratura a stabilire in che modo procedere nei suoi confronti.