Si allunga ancora l’infinita scia di incidenti nella Capitale. Almeno tre quelli gravi – per la dinamica – verificatisi soltanto nella giornata di oggi. Tra questi da registrare l’ennesimo investimento di un pedone, stavolta nella zona del III Municipio, al Tufello.

Due pedoni investiti e un maxi tamponamento. Questa la cronaca di quanto avvenuto oggi a Roma. Strade killer, persone travolte mentre attraversano la strada oppure scontri violenti, che sia per una distrazione fatale o per l’alta velocità. E così mentre dappertutto si discute delle famose zone 30, Capitale compresa, l’elenco di incidenti continua ad allungarsi.

Ragazza investita al Tufello oggi 2 febbraio

Certo, non tutti i sinistri – fortunatamente – hanno gravi conseguenze ma il tema sicurezza è diventato ormai prioritario all’ombra del Colosseo. L’ultimo episodio è di questo pomeriggio: un pedone, una giovane ragazzi di soli 19 anni, investita da un’auto.

Nonostante lo choc e il comprensibile spavento, la 19enne se l’è cavata, si fa per dire, con ferite giudicate non gravi in Ospedale. In questo momento si trova ricoverata al Policlinico Umberto I dove era giunta, dopo il sinistro avvenuto intorno alle 14.15 di oggi, venerdì 2 febbraio 2024, in codice giallo. Ad investirla una Fiat Panda in Piazza Monte Gennaro, in zona Tufello, nel III Municipio. Rilievi affidati alla Polizia Locale.

Un secondo investimento in zona: uomo in codice rosso

Non è andata invece così bene ad un altro pedone, un uomo, sempre al Tufello, anche lui travolto in questa giornata ma verso le 8.00. L’incidente è avvenuto in questo caso in via delle Isole Curzolane in corrispondenza di Via delle vigne nuove: qui, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, una Citroen Ami (una minicar, ndr) condotta da un ragazzo di 17 anni ha investito un anziano di 86 anni che è stato trasportato all’Umberto I in codice rosso. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Maxi tamponamento a Porta di Roma

C’è stato poi il maxi tamponamento avvenuto a Porta di Roma, di cui vi abbiamo dato notizia poco fa. Un autoarticolato che non si è accorto che tutti erano fermi al semaforo: tutti tranne lui. Ne è scaturito un incidente a catena – zona Via Carmelo Bene – in cui quattro persone sono finite in Ospedale. Anche in questo caso fortunatamente senza ferite gravi.