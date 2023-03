Roma, vandali in azione a Piazza Bologna: danneggiate almeno 15 auto

Sarebbero almeno 15 le auto prese di mira dai vandali nella notte di sabato scorso. Siamo a Roma, nella zona di Piazza Bologna, a far scattare l’allarme i residenti che l’indomani hanno dovuto fare i conti con una sorpresa dal sapore decisamente amaro. Fatto scattare l’allarme e denunciati i fatti alle autorità, nessuno ha però né visto né sentito nulla in quanto con i rumori e gli schiamazzi del fine settimana è difficile avere il pieno controllo della situazione. Intanto, cresce l’apprensione da parte dei residenti e, come spesso accade in questi casi, è subito partito un tam tam sui gruppi social della zona.

Auto vandalizzate a Piazza Bologna

I fatti sono avvenuti nella notte di sabato scorso. Le vetture vandalizzate, con tanto di vetri distrutti, fiancate rigate ed ancora, specchietti divelti, erano tutte parcheggiate tra via Catania, via Catanzaro, via Belluno e via Arezzo. Stando ai primi accertamenti, le auto prese di mira dai vandali sarebbero una quindicina. Nonostante i danni, dalle auto non è stato rubato nulla. Ignare le motivazioni alla base di un tale gesto. Adesso spetterà alle forze dell’ordine verificare e fare chiarezza sui contorni della vicenda. Intanto, cresce l’allarme da parte dei residenti del quartiere, i quali temono che l’episodio verificatosi sabato possa dar vita a nuovi casi, sotto il segno di una ‘nuova moda’ tra ragazzi. Al momento il sospetto è quello che possa trattarsi di una bravata in quanto, come detto, dalle auto, non è stato portato via nulla.

Le indagini

Adesso, i carabinieri prenderanno visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Eseguito ieri il primo sopralluogo delle strade dove sono stati segnalati i primi danneggiamenti. Nonostante quest’area sia molto frequentata, soprattutto durante il fine settimana, nessuno ha visto e sentito nulla, complice anche la confusione della movida che non rende semplice accertare con precisione i fatti. Tuttavia, secondo i primi accertamenti, l’ipotesi è che i vandali abbiano usato dei sassi per centrare i finestrini delle auto e che il raid sia avvenuto tra le tre e le sei del mattino.

