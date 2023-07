Roma, vede i Carabinieri ma ignora l’alt perché ha la revisione scaduta: 29enne si schianta dopo l’inseguimento

Paura ieri sera a Roma al Trullo dove una donna ha provato, maldestramente, a sfuggire ai Carabinieri. I Militari infatti, poco prima, le avevano intimato l’alt per un normale controllo alla circolazione stradale. Ma l’auto, anziché fermarsi, ha accelerato scappando via. Il tentativo di fuga tuttavia è durato lo spazio di pochi minuti.

La conducente infatti ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro uno stabile. Immediatamente è stata soccorsa e sul posto sono giunti i sanitari del 118. A quel punto i Carabinieri, una volta assicurata l’automobilista alle cure dei sanitari, hanno approfondito la situazione per cercare di capire il “perché” di quell’incauto gesto. Sul posto, a seguito dello schianto, è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.

Non si ferma all’alt al Trullo e si schianta con l’auto

Il tutto è successo in Via del Trullo, ieri sera, venerdì 14 lugli0 2023. La donna a bordo dell’autovettura non si è fermata all’alt dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che erano impegnati come detto in un posto di controllo alla circolazione stradale. L’auto ha quindi tentato la fuga ma l’inseguimento è terminato poco dopo quando il veicolo ha impattato autonomamente contro uno stabile.

Non aveva la revisione

La donna, identificata in una 29enne e denunciata dai Carabinieri, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Ma perché ha compiuto un simile gesto? Stando alle informazioni raccolte, al momento l’unica ipotesi plausibile è che la donna, non essendo in regola con la revisione del veicolo, abbia provato in qualche modo ad eludere il controllo. Non riuscendoci evidentemente. Di fatto la sua manovra si è rivelata azzardata e l’ha fatta finire in Ospedale.

Non si ferma all’ALT della Polizia, inseguimento al cardiopalma a San Felice Circeo (ilcorrieredellacitta.com)