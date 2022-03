Roma, via allo sgombero di Villa Greco in via della Caffarella: via 150 occupanti (FOTO)

Sgomberi in corso a Villa Greco, a Roma in via della Caffarella al civico n.13. I Carabinieri, da stamattina all’alba, stanno effettuando lo sgombero dell’immobile di proprietà della Regione Lazio occupato da circa 150 persone. La struttura, affidata al fondo Invimit SGR Spa, era stata occupata il 6 marzo.

Ormai da quasi 20 giorni. Il 6 marzo, infatti, 150 persone avevano occupato Villa Greco e avevano piazzato uno striscione. La struttura da quel momento era stata chiamata “Laboratoria Ecologista Autogestita – Berta Caceres”. I manifestanti avevano rivendicato l’azione come forma di protesta contro la possibile vendita all’asta di quella struttura.

Lo sgombero di Villa Greco

E nella mattina di oggi, 24 marzo, grazie alla delega della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’immobile occupato di via della Caffarella.

Nel frattempo, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, è in corso l’attività di sgombero dello stabile da parte delle Forze di polizia coordinate dalla Questura di Roma. Al termine delle operazioni, l’immobile verrà riconsegnato dai Carabinieri agli aventi diritto.