Roma, terrore al fast food. Entra armato di mannaia: ‘Questa è una rapina’

Momenti di terrore oggi in pieno centro a Roma. Un uomo è entrato in un fast food armato di mannaia per compiere una rapina, seminando il panico tra i clienti e il personale. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 23 marzo, alle ore 16:00, nella zona tra la stazione Termini e Piazza Vittorio, in zona Esquilino.

La rapina con la mannaia

L’uomo uno straniero, è entrato nel fast food “KFC” di via Gioberti. In pugno aveva una mannaia. Brandendo l’arma si è diretto verso le casse e ha minacciato i presenti, chiedendo il denaro contenuto all’interno. I dipendenti, sotto choc, gli hanno consegnato tutti i contanti, circa 1000 euro.

Il rapinatore è quindi scappato a piedi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le volanti dei Commissariati Celio e Castro Pretorio. La zona è stata circondata dalla polizia, che, pattugliando tutte le strade, è riuscita a rintracciare il malvivente.

L’uomo è stato catturato a poca distanza dal punto della rapina, all’angolo tra via Gioberti e via Napoleone III, ancora con il bottino e l’arma in mano. Per fermarlo gli agenti hanno utilizzato il taser.

Leggi anche: Rapina il supermercato, poi torna: ‘Ho dimenticato delle cose’. Ci trova i poliziotti e li picchia selvaggiamente

Chi è il rapinatore

L’uomo è stato arrestato e portato in Commissariato per l’identificazione. Si tratta di un 38enne iracheno, arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Leggi anche: Roma, camper rubato al centro commerciale: genitori e bimbi a piedi e senza “casa”