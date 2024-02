Roma, via di Salone sommersa dai rifiuti: la denuncia del Comitato Settecamini

Il comitato di quartiere Settecamini presenta un esposto per richiamare l’attenzione delle autorità dei Municipi per un problema di rifiuti.

Il comitato di quartiere Settecamini scrive all’attenzione del Municipio per sottoporre un annoso problema che si ripropone ciclicamente. Riguarda lo smaltimento dei rifiuti. In particolare a via di Salone che collega Settecamini all’area est di Roma, il tratto di strada è anche un panorama piuttosto folto e anche bello da ammirare.

Se non ci fossero ingenti quantità di rifiuti: le latomie, il laghetto, l’Aniene, la Torre Medievale. Tutto “impallato” da discariche a cielo aperto. La maggiore quantità di rifiuti si registra nella porzione di territorio che collega la rotatoria verso via Collatina. Davanti a Decathlon. Sono talmente tanti i rifiuti disseminati che è impossibile pensare ad un piano in breve tempo.

Roma, via di Salone sommersa da rifiuti: l’appello dei comitati di quartiere

Sono, infatti, diversi mesi che i comitati di quartiere cercano di catturare l’attenzione delle autorità. Le quali si passano la palla rispetto a questioni di competenza territoriale. L’ultimo appello però parla ancora più chiaro: “Urge fare qualcosa per non perdere quanto di bello c’è a disposizione”.

Segno che la situazione è – davvero – diventata insostenibile. L’appello reso pubblico attraverso i canali ufficiali sottolinea quanto sia importante non lasciare più nulla al caso: ci sono gli strumenti e anche la necessità di andare oltre le criticità. Ormai non è più possibile procrastinare, fanno sapere in maniera risoluta, ma la strada da fare – senza rifiuti e discariche – è ancora lunga per evitare un panorama desolato e desolante e ridare lustro a quanto di più bello possa offrire questo tragitto che per molti non è una semplice porzione di strada. Non resta che aspettare una risposta delle autorità, quello che sperano i comitati di quartiere. La lettera si chiude con distinti saluti, ma a distinguersi dev’essere – secondo i rappresentanti – l’atteggiamento del Municipio.