Roma, violano le norme anti-Covid e vendono alcolici fuori orario: multe per 8 locali, scattano le chiusure

E’ arrivato il weekend e, come sempre, sono arrivati anche i controlli puntuali delle forze dell’Ordine e dei poliziotti che continuano senza sosta le verifiche predisposte dalla Questura di Roma in quelle zone note per la ‘movida’. Controlli per valutare sì il rispetto delle norme anti-Covid e per contrastare gli assembramenti, ma anche per verificare la regolarità delle attività commerciali, che devono rispettare la chiusura delle 22 imposta con ordinanza dal sindaco Roberto Gualtieri.

Leggi anche: ‘Mala movida’ a Roma, al lavoro senza mascherina e minimarket aperti oltre le 22: maxi multe e chiusi 4 locali

Controlli a Roma: locali chiusi e sanzioni

Gli agenti in borghese dei commissariati, in sinergia con i “Falchi” della squadra mobile, gli agenti delle volanti e della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto hanno presidiato tutte le zone della Capitale conosciute per la ‘movida’, con l’obiettivo di contrastare e sventare eventuali reati predatori. In effetti, i servizi straordinari messi in atto dagli agenti del commissariato San Lorenzo unitamente alla Divisione Amministrativa e sociale della Questura di Roma, agli agenti della Polizia Locale e Guardia di Finanza sezione tributaria, hanno permesso di sottoporre a controllo 288 persone e 55 locali, di cui 8 sanzionati amministrativamente. Ma non solo. Per due locali è stata disposta la chiusura di 2 e 5 giorni perché hanno violato le norme anti-Covid e hanno venduto alcolici fuori orario. Un terzo locale, invece, è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate ai sensi del D.P.C.M. 02.03.2021 con conseguente chiusura accessoria del locale di 3 giorni.

Lavoratori senza contratto e ragazzi sorpresi con la droga

E ancora, sono 5 i locali sanzionati per violazioni tributarie e fiscali perché i lavoratori erano senza contratto. Mentre sono stati emessi 31 verbali per violazioni al codice della strada. E non finisce qui. Due le persone arrestate in flagranza: una di 19 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed un’altra di 41 anni per spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi gli arresti sono stati convalidati, mentre sono state due le denunce a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I controlli nel weekend

Sempre gli agenti del commissariato San Lorenzo, dopo un’attività investigativa conseguente a segnalazione “Youpol”, hanno arrestato un 20enne sorpreso a cedere una dose di hashish in Piazza della Immacolata. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2 panetti di hashish, ciascuno di un etto e cinque singole dosi, oltre a un bilancino di precisione e 900 euro in contanti. Per il 20enne è stato disposto l’obbligo di firma. Come se non bastasse, nel corso della notte, gli agenti del Commissariato Trastevere e i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in vicolo De Renzi, due algerini perché responsabili della rapina di un telefono cellulare ai danni di un giovane italiano di 22 anni. I 2 uomini di 21 e di 29 anni sono stati sottoposti a perquisizione personale e da lì i poliziotti hanno avuto modo di trovare una carta d’identità, una carta di credito e un telefono cellulare privo di sim, che apparteneva a un’altra persona. In zona Trastevere, infine, gli agenti hanno passato al setaccio vari esercizi commerciali e uno è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate ai sensi del D.P.C.M. 02.03.2021. Multa sì, ma anche chiusura del locale per tre giorni.