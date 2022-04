Roma, violenta rapina a Monteverde: gravissimo 81enne

Una violenza inaudita quella che si è consumata ieri all’interno di un appartamento nel quartiere capitolino di Monteverde. Qui un uomo anziano è stato vittima di una terribile e violenta rapina. L’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo.

Violenta rapina a Monteverde: l’allarme del vicino e le indagini

I fatti sono avvenuti ieri in via Falconieri e stando alle prime ricostruzioni, l’anziano sembra esser stato vittima di una rapina finita male.

A dare l’allarme, intorno alle 15, un vicino che ha visto il corpo dell’anziano riverso in terra da una finestra che da sul chiostro interno. Al momento non però non è chiaro quando si sia consumata l’aggressione. Nel palazzo non sono presenti telecamere e la porta dell’abitazione era chiusa dall’interno; infatti le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare grazie all’aiuto dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Monteverde e la Polizia scientifica che ha passato al setaccio l’appartamento.