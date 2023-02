Roma, violenta rissa in strada: 63enne aggredito da 5 persone e preso a bastonate

Roma. Momenti di paura per un uomo di 63 anni brutalmente aggredito a colpi di bastone ma non solo. Il 63enne è stato preso di mira da un gruppo di 5 persone, tutte di nazionalità indiana, una delle quali non ha esitato nel prenderlo a bastonate infierendo poi sulla vittima anche con calci e pugni. Finito a terra, l’uomo è stato derubato di soldi e telefono cellulare. Fatto scattare l’allarme, uno degli aggressori è stato poi acciuffato dalla polizia.

La rissa e l’aggressione a colpi di bastone

I fatti sono accaduti venerdì in via delle Terme di Traiano. A seguito della violenta rissa consumatasi in strada, sono giunti sul posto gli agenti del I Distretto Trevi, del commissariato Celio e della Sezione Volanti. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato un 63enne ferito e sdraiato sul marciapiede e, in attesa dell’ambulanza da loro immediatamente chiamata, hanno saputo da lui che era stato aggredito da un gruppo di 5 persone di nazionalità indiana, una delle quali armata di bastone, che lo avevano colpito oltre che con l’arma anche con calci e pugni. Ma non finisce qui. Una volta finito a terra, il 63enne è stato derubato di soldi e telefono cellulare.

Fermato 34enne

Il ferito è poi stato trasportato all’ospedale Santo Spirito dal personale medico. Grazie alle descrizioni da lui fornite, gli agenti sono riusciti ad individuare uno degli aggressori che, alla loro vista, ha cercato di fuggire: bloccato, aveva il telefono rubato nella tasca del giaccone, un involucro di hashish, per il quale è stato sanzionato amministrativamente e nella tasca posteriore dei pantaloni sono stati trovati anche 540 euro, di cui non ha saputo dare contezza. Il 34enne è stato sottoposto a fermo e dopo la convalida per lui è stato disposto l’obbligo di firma.