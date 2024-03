Roma, violentata dal dentista di famiglia: il racconto di una 16enne

Roma, il dentista di famiglia si approfitta del buon senso di una 16enne. Il racconto al Messaggero tra paura e sgomento.

Una persona fidata, a cui mettere in mano la propria salute (dentale) può rivelarsi un problema. È successo a una 16enne dalle parti di Tor Vergata. Protagonista il dentista di famiglia che seguiva la giovane sin da piccola. Ora, arrivata a 16 anni, la ragazza prosegue con le visite di controllo: prevenzione e cura sono importanti a qualsiasi età.

Per questo la giovane non mancava mai una visita, tranne l’ultima volta che è stata – secondo il racconto – la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dentista visibilmente su di giri secondo la 16enne, l’uomo ha agito in maniera prima velata per poi insistere. Avrebbe allungato le mani con la scusa del controllo: la giovane è stata brava a divincolarsi, ma non abbastanza da evitare le molestie.

Roma, dentista di famiglia sotto accusa

Sempre più violente e invasive. Poi la denuncia alle autorità e il caos attorno a un legame familiare che ha messo in dubbio un rapporto – quello della famiglia con il dentista – durato anni. Ovviamente l’imperativo della famiglia è che venga fatta giustizia. Spesso le sevizie più subdole avvengono nei posti meno avvezzi al contatto: lo studio di un dentista è – per deformazione professionale – pulito e sterilizzato.

I contatti sono ridotti al minimo proprio perchè la parte esposta deve essere la bocca. Ciascuno si reca in studio con la consapevolezza di esporsi quanto basta. La bocca è delicata, ma in questo caso non è l’unica cosa a cui la giovane ha dovuto prestare attenzione. Le mani si sono spinte oltre: quello che doveva essere un consulto medico si è trasformato in una violenza. Sovvertimento di cui l’uomo – 63enne – dovrà rispondere alle autorità competenti.