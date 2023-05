Roma, violentata per una scommessa tra colleghi da 50 euro: “Me la porterò a letto”, poi l’abuso nello sgabuzzino

Sarebbe finita al centro di una viscida scommessa tra colleghi una giovane cameriera di un locale nel quartiere Prati a Roma finita vittima di violenza. Cinquanta euro la “posta in palio” tra i due lavoratori, un altro ragazzo che serviva ai tavoli e il pizzaiolo: “Scommetti che riuscirò a portarmela a letto?”. Peccato che poi, pur di raggiungere il suo obiettivo, il cameriere, ora finito condannato nel processo a suo carico per violenza sessuale, non avrebbe esitato ad utilizzare la forza. E ora dovrà scontare cinque anni e mezzo di reclusione.

Cameriera violentata nello sgabuzzino del ristorante a Prati

I fatti risalirebbero a qualche anno fa. Era il 2016: il cameriere, stando alla ricostruzione emersa, aveva già provato ad approcciare con la ragazza che però non ricambiava le sue attenzioni. In questa storia ci finisce dentro allora anche il terzo collega con il quale parte la scommessa. Ed è così che si sarebbe arrivati alla violenza sessuale, consumata in un locale del ristorante – rimasto estraneo all’intero processo così come alle accuse – adibito a magazzino, nel luglio di quell’anno. Un rapporto che, secondo l’accusa, non sarebbe stato consenziente come formalizzerà poi nella denuncia la ragazza.

La condanna

L’imputato si è sempre difeso sostenendo che, al contrario, non ci sarebbe stata alcuna violenza. Piuttosto si sarebbe trattato di una ripicca contro di lui dato che, all’epoca dei fatti, era fidanzato e per nulla intenzionato a lasciare la compagna nonostante l’accaduto. Da qui la “vendetta” della ragazza nel denunciare tutto alle forze dell’ordine. Ma il Giudice non ha ritenuto verosimile tale versione ed ha deciso di condannare il ragazzo. Come riportato stamani da Il Messaggero infatti, a seguito della sentenza (emessa dalla prima Sezione Collegiale del Tribunale di Roma, ndr), il cameriere – che all’epoca dei fatti era poco più che maggiorenne così come la collega e vittima – dovrà scontare 5 anni e mezzo di reclusione.

