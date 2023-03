Roma, violento incendio nella discarica di rifiuti: enorme colonna di fumo, vigili del fuoco al lavoro per 12 ore (FOTO)

Ancora un incendio nella notte a Roma. Stavolta a bruciare una discarica a cielo aperto, in viale Palmiro Togliatti, a poche decine di metri di distanza dall’incrocio con via Collatina, nel V Municipio. Un’enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile in tutto il quadrante. Il rogo è scoppiato intorno alle ore 18:00 di martedì 21 marzo. A bruciare tonnellate di rifiuti a ridosso della strada. Le fiamme hanno coinvolto anche un’ampia zona di vegetazione circostante. Le fiamme sono arrivate quasi fino al cavalcavia della stazione Togliatti, in zona Grotta di Gregna. Sul posto si sono recate diverse autobotti dei vigili del fuoco, per cercare di sedare l’incendio. In questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento.

Chiusa la Togliatti verso Via Prenestina

Per agevolare l’intervento dei soccorritori viale Palmiro Togliatti è stato chiuso, in direzione di via Prenestina. Sul posto anche delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per regolamentare il traffico veicolare. Non si conoscono ancora le cause che hanno scaturito l’incendio, anche se si presume sia di origine dolosa.

Aggiornamento: Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Sono terminate alle 6,55 di oggi mercoledì 22 marzo le operazioni di spegnimento per un’enorme quantità di rifiuti abbandonati a ridosso di via Collatina Vecchia a Roma. I vigili del fuoco sono stati impegnati con quattro Aps, quattro autobotti ,il carro autoprotettori e con il personale Gos con mezzi di movimento terra, dalle ore 18:13 ed è andato avanti per tutta la notte. Ad andare a fuoco la mega discarica di rifiuti scoperta una decina di giorni fa dall’ex delegato ai rifiuti del VI Municipio Marco Doria e segnalata alle autorità preposte.